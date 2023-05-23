Страны ЕС потребовали €10 млрд от Брюсселя за поставки вооружения на Украину

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Страны Евросоюза представили Брюсселю счет на €10 млрд в качестве компенсации за поставки оружия на Украину. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны стран-членов содружества.

Фото: АмурПолит.ру

На мероприятии будет рассмотрен вопрос поставок боеприпасов для киевского режима и Европейский фонд мира.

Боррель также отметил, что счет для компенсации значительно больше, чем ожидалось.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии заявил, что ЕС планирует расширить военную помощь киевскому режиму, направив туда системы ПВО и прочие вооружения.