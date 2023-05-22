Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что учить русский язык "вредно для мозга". Об этом сообщает EADaily.
В настоящее время женщина на пенсии, страну она возглавляла в период с 1999 по 2007 годы. По ее мнению, страна не может позволить себе двухобщинное общество, которое напоминает израильтян и палестинцев.
По словам экс-политика, в стране есть только один народ и он является многонациональным.
Напомним, комиссия экспертов по латышскому языку предлагает отказаться от использования в публичном пространстве термин "русскоязычные", заменив их на "русофоны" или "русолингвы".
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В Сети опубликовали список из 80 имен российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.