Пользователи сочли, что Зеленский выглядит странно после заявления о будущей "победе Украины"

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Пользователи Сети сочли неуместным заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в очередной раз сообщившего, что Украина "одержит победу".

Фото: скрин видео

Зеленский заявил, что Киев обязан "восстановить историческую справедливость" для украинского народа и обеспечить его "гарантиями свободы".

Пользователи Twitter* напомнили украинскому лидеру, что Артёмовск уже освобождён, а Зеленский слишком много говорит вместо того, чтобы решать проблемы своего народа. А для этого президенту Украины сначала было бы неплохо вернуться в свою страну, отметили читатели.

"Чем чаще вы говорите "мы победим", тем меньше в это верится. Слишком много разговоров и хвастовства", — написал один из комментаторов. "Это все разговоры, а когда вы уже вернетесь на Украину?" — задал вопрос другой пользователь.

Читатели призвали Зеленского не быть столь самоуверенным, и посоветовали ему "вспомнить русский", потому что финансовая и военная помощь Киеву со стороны США рано или поздно прекратится.

21 мая Зеленский сообщил, что "большая часть мира" якобы поддерживает Киев и его позицию в украинском конфликте.

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