Пушков: НАТО разлетится на куски, если примет в свои ряды Украину

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Сенатор Алексей Пушков уверен, что у НАТО нет намерения принимать в свои ряды Украину. Это поставит под удар само существование Альянса, считает политик.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Если бы Украина стала членом НАТО, он был бы вынужден начать прямое военное противостояние с Россией для того, чтобы помочь Киеву, как это предписывает сделать пятая статья устава Альянса. В противном же случае смысла в НАТО как в военном союзе нет, напомнил сенатор.

"Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Парламентарий предсказал, что вопрос членства Украины в НАТО неизбежно станет причиной разлада внутри Альянса, а это то, чего очень боится руководство организации, потому что это сделает её слабее.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, по причине нереальности выполнения Киевом всех необходимых условий, прописанных в уставе Альянса.