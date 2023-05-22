Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее недееспособной. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
Глава армянского правительства отметил, что примет решение о выходе страны из организации, когда ОДКБ уйдет из Армении.
Пашинян подчеркнул, что решение Еревана будет принято, если организация станет "недействующей" и Армении самой придется решать свои вопросы безопасности.
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