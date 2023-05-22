Патрушев поблагодарил КНР за приглашение Путина на форум "Один пояс – один путь"

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поблагодарил Пекин за приглашения российского лидера на международный форум "Один пояс — один путь" в качестве главного гостя. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: РБК

Сделано это было во время российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Отметим, что приглашение было сделано еще в марте 2023 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин пребывал в России с официальным визитом.

Напомним, концепцию "Один пояс — один путь" Китай предложил в 2013 году. Ее целью является активизация различных торговых проектов. В настоящее время к инициативе присоединились 152 государства и свыше 30 международных организаций.