В мире есть три крупнейших державы с мощными козырями в рукавах — Китай, США и Россия. Однако самой большой сдерживающей военной силой обладает Москва. Об этом заявили аналитики китайского издания NetEase.
Козырная карта в руках Вашингтона — это экономическая и военная мощь, а также базы с солдатами и оружием, которые размещены территории многих государств.
Козырь Китая — межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41. Оружие способно наносить глобальные удары, обладает дальностью 14 тысяч километров и несёт сразу несколько боеголовок.
Однако главным преимуществом России является не ядерное оружие, а система "Периметр" или "Мёртвая рука", утверждают эксперты.
"Сдерживающая сила этой системы превосходит всё остальное в мире, и даже Соединённые Штаты боятся её", — отметили аналитики.
"Периметр" представляет из себя систему автоматического массированного ответного ядерного удара. Если противник рискнёт атаковать Россию, "Мёртвая рука" сразу же отреагирует на опасность и нанесёт мгновенный контрудар.
"Этот комплекс может инициировать самую мощную контратаку в мире, поэтому его также называют "супероружием Судного дня", — сделали вывод эксперты.
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