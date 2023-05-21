NetEase: один выдающийся козырь России превосходит все силы сдерживания США и Китая

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В мире есть три крупнейших державы с мощными козырями в рукавах — Китай, США и Россия. Однако самой большой сдерживающей военной силой обладает Москва. Об этом заявили аналитики китайского издания NetEase.

Фото: discover24.ru

Козырная карта в руках Вашингтона — это экономическая и военная мощь, а также базы с солдатами и оружием, которые размещены территории многих государств.

Козырь Китая — межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41. Оружие способно наносить глобальные удары, обладает дальностью 14 тысяч километров и несёт сразу несколько боеголовок.

Однако главным преимуществом России является не ядерное оружие, а система "Периметр" или "Мёртвая рука", утверждают эксперты.

"Сдерживающая сила этой системы превосходит всё остальное в мире, и даже Соединённые Штаты боятся её", — отметили аналитики.

"Периметр" представляет из себя систему автоматического массированного ответного ядерного удара. Если противник рискнёт атаковать Россию, "Мёртвая рука" сразу же отреагирует на опасность и нанесёт мгновенный контрудар.

"Этот комплекс может инициировать самую мощную контратаку в мире, поэтому его также называют "супероружием Судного дня", — сделали вывод эксперты.