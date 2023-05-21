Премьера Канады Трюдо высмеяли из-за позы "вежливых ног"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом очередных насмешек за нелепую позу при встрече с председателем Нацсобрания Южной Кореи Ким Джин Пё.

Trudeau goes viral for striking 'manner legs' pose during South Korea visit

В попытке сравняться по росту с корейцем, премьер широко раздвинул ноги, что попало в объектив камер.

"Серьёзно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене?" — прокомментировал ситуацию обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер.

Как подчеркнул аналитик, Трюдо всегда ведёт себя "как клоун", когда выезжает в другие страны.