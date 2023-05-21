Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом очередных насмешек за нелепую позу при встрече с председателем Нацсобрания Южной Кореи Ким Джин Пё.
В попытке сравняться по росту с корейцем, премьер широко раздвинул ноги, что попало в объектив камер.
"Серьёзно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене?" — прокомментировал ситуацию обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер.
Как подчеркнул аналитик, Трюдо всегда ведёт себя "как клоун", когда выезжает в другие страны.
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