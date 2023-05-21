Утечка секретных документов Пентагона разрушила имидж президента Украины Владимира Зеленского, заявили аналитики. Многие усомнились в его образе "борца за мир".
В секретных документах сообщалось, что Зеленский не единожды предлагал ударить по России дальнобойными ракетами.
"Информация, содержащаяся в очередной порции слитых секретных документов, наносит ещё один удар по выстроенному Зеленским имиджу "жертвы". В последнее время на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте и усталости западного общества таких публикаций становится всё больше", — пишут "Известия".
Кроме прочего, в документах содержится информация и о том, что официальный Киев всерьёз рассматривал теракт на трубопроводе "Дружба", что стало бы триггером для конфликта с НАТО, и от "затеи" отказались.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.