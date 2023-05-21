Поляков вывел из себя украинский посол из-за позиции по Волынской резне: "Выгнать ублюдка"

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Поляки потребовали выгнать из страны украинского посла в Польше Василия Зварича из-за позиции по Волынской резне.

Фото: https:// discover-ukraine.info

Зварич отказался извиниться за геноцид поляков. И заявил, что подобные требования "досадны и неприемлемы".

"Чего ещё ждёт польское правительство? Немедленно выгнать пса из Польши", — возмутился читатель под соответствующей статьёй в Do Rzeczy. "Выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата", — поддержал другой.

Читатели усомнились, что украинского посла как-то "накажут" за подобные заявления, так как польское правительство не хочет что-либо решать.

"Ему плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает", — резюмировали юзеры.