Поляки потребовали выгнать из страны украинского посла в Польше Василия Зварича из-за позиции по Волынской резне.
Зварич отказался извиниться за геноцид поляков. И заявил, что подобные требования "досадны и неприемлемы".
"Чего ещё ждёт польское правительство? Немедленно выгнать пса из Польши", — возмутился читатель под соответствующей статьёй в Do Rzeczy.
"Выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата", — поддержал другой.
Читатели усомнились, что украинского посла как-то "накажут" за подобные заявления, так как польское правительство не хочет что-либо решать.
"Ему плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает", — резюмировали юзеры.
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