Политолог Брутер проинформировал, что Зеленский не вернётся в Киев из Саудовской Аравии

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Россия стала причиной отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на открытие саммита "Большой семёрки" в японской Хиросиме, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По мнению политолога, Зеленского вместо Японии США отправили в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ из-за тесных отношений саудитов с российской стороной, которые "бесят" Вашингтон. Куда ехать принимает решение отнюдь не глава Незалежной.

"В Саудовскую Аравию его отправили для того, чтобы он представил свою позицию арабским странам, которые, на взгляд Запада, слишком хорошо относятся к России. Реакция этих стран будет сдержанной, так как они не занимали сторон в украинском конфликте, — пояснил Брутер "ПолитРоссии". — Из Саудовской Аравии он вполне может отправиться в Японию".

Политолог предположил, что в Киев Зеленский не вернётся, а сразу отправится в Японию.