Запад осознаёт, что Украина не победит в конфликте с Россией и готовится к переговорам, заявили китайские аналитики.
Так или иначе, западные партнёры Незалежной понимают, что конфликт на истощение закончится диалогом. Поэтому США и их союзники торопят Киев с контрнаступлением.
"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — пишет Global Times.
По мнению авторов, европейские лидеры давят на Киев из-за экономических проблем, с которыми они столкнулись, спонсируя Украину.
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