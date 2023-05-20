GT: Запад готовится к переговорам с Россией, осознавая, что Украина не добьётся победы

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Запад осознаёт, что Украина не победит в конфликте с Россией и готовится к переговорам, заявили китайские аналитики.

Фото: t.me/stranaua

Так или иначе, западные партнёры Незалежной понимают, что конфликт на истощение закончится диалогом. Поэтому США и их союзники торопят Киев с контрнаступлением.

"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — пишет Global Times.

По мнению авторов, европейские лидеры давят на Киев из-за экономических проблем, с которыми они столкнулись, спонсируя Украину.