Express: в США рассказали о действиях Киева после подрыва ЗРК Patriot

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Киевские власти собираются менять местоположение ЗРК Patriot после попадания ракетным ударом в один из них. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник из Вашингтона.

Фото: armenianreport.com

"Украинцам, возможно, придется начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем", — сказал американский чиновник в разговоре с британской газетой Express.

Представитель Белого дома считает, что дальнейшие поставки новых систем Patriot Украине возможны, даже несмотря на уничтожение в Киеве одной из установок.

16 мая в результате массированного удара по сосредоточениям военной техники, ВСУ и вооружений в числе прочего в Киеве был поражён зенитный ракетный комплекс Patriot.