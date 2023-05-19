К 2030 году Запад столкнется с необходимостью вступить в прямую войну с РФ и Китаем, а также будет готовиться к применению ядерного оружия, заявил FT глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.
"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру <…> Нам всем нужно быть к этому готовыми", — признал министр обороны Британии.
Военный добавил, что Запад "будет в состоянии полной готовности", чтобы отреагировать на ожидаемое использование оружия массового поражения, например, на Украине.
Или же, если Россия решит ответить в соответствии со своей военной доктриной ядерным ударом на вторжение "демократических" войск НАТО.
Также агентство Reuters со ссылкой на одного из высших военных руководителей НАТО, адмирала Роба Бауэра сообщило:
"Альянс уже приготовил план и сценарии полноценной войны с Россией в ближайшие годы. Этот план будет утвержден на саммите НАТО в Финляндии".
Напомним, что спикер Кремля рассказал в интервью ATV, что для России "вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов и так далее, и тому подобное".
Также 9 августа 2008 года представитель России при НАТО на встрече с начштаба ОВС НАТО в Европе заявил: "Вы даже не можете себе представить, что это такое — быть в состоянии войны с Россией".
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