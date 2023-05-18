FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил западных партнёров о проведении мирного саммита по Украине. В ходе этой встречи, которая состоится в Японии, Зеленский намерен обсуждать свой мирный план при участии лидеров "Большой семёрки". Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника ЕС.

Фото: https://mosregtoday.ru

Как уточняют журналисты, план Зеленского, предлагающего провести мирный саммит по Украине, будет рассмотрен главами "Большой семёрки" на текущей неделе в японской Хиросиме.

Авторы обратили внимание, что Россию на встречу не пригласили. В ходе мероприятия будет продвигаться мирный план Зеленского из 10 пунктов, о котором он уже говорил ранее.

Чиновник ЕС подчеркнул, что инициировала обсуждение плана Зеленского украинская сторона, и ожидается, что лидеры G7 пойдут Киеву навстречу. По словам собеседника издания, на повестке у глав государств "Большой семёрки" будет "большое количество деталей" плана украинского президента.