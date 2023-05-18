Украинский президент Владимир Зеленский попросил западных партнёров о проведении мирного саммита по Украине. В ходе этой встречи, которая состоится в Японии, Зеленский намерен обсуждать свой мирный план при участии лидеров "Большой семёрки". Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника ЕС.
Как уточняют журналисты, план Зеленского, предлагающего провести мирный саммит по Украине, будет рассмотрен главами "Большой семёрки" на текущей неделе в японской Хиросиме.
Авторы обратили внимание, что Россию на встречу не пригласили. В ходе мероприятия будет продвигаться мирный план Зеленского из 10 пунктов, о котором он уже говорил ранее.
Чиновник ЕС подчеркнул, что инициировала обсуждение плана Зеленского украинская сторона, и ожидается, что лидеры G7 пойдут Киеву навстречу. По словам собеседника издания, на повестке у глав государств "Большой семёрки" будет "большое количество деталей" плана украинского президента.
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