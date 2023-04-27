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WP: Си Цзиньпин нанёс "завуалированный удар" по США в разговоре с Зеленским

0:58
Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пекин не только предложил Киеву свой мирный план по урегулированию конфликта, но и послал Вашингтону серьёзный сигнал. Об этом сообщили обозреватели американского издания The Washington Post.

WP: Си Цзиньпин нанёс "завуалированный удар" по США в разговоре с Зеленским

"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях" — это слегка завуалированный удар по США", — отмечается в материале.

Аналитики заявили, что киевское руководство не исключают роль Китая в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в установлении торговых связей. Если США не смогут предложить Киеву альтернативное предложение, то Зеленскому придётся рискнуть и заключить сделку.

"Китай с мощной экономикой слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас", — заключили эксперты.

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Тайное решение Си и Путина: Что они задумали? Разбор исторической встречи
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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