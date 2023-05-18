New York Times: США не подпускают пилотов ВСУ к F-16 даже для обучения

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Украинских пилотов не подпускают к боевым истребителям F-16, которые базируются в европейских странах, даже для тренировки, заявили американские СМИ.

Фото: w-dog.ru

По их данным, пилоты ВСУ не могут обучаться на боевых самолётах из-за запрета Вашингтона.

"Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам", — передаёт New York Times.

По мнению авторов, всё дело в том, что Пентагон и администрация США не хотят передавать Украине истребители, которые Киев давно "выпрашивает". Как уточнили аналитики, вероятно, обучение ВСУшников закончится на материалах техязыка и тактических уроках.