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Чешская полиция предложила свою версию касательно пропажи коня Кадырова

1:32
Мир

Полиция Чехии в анонимном порядке предложила свою версию по поводу исчезновения коня главы Чечни Рамзана Кадырова, который содержался в одной из западных конюшен. Об этом пишет газета Mladá fronta DNES (MFD) со ссылкой на свои источники.

Чешская полиция предложила свою версию касательно пропажи коня Кадырова
Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Примечательно, что чешские силовики озвучили свою гипотезу через два дня после пропажи элитного скакуна. Они считают, что Кадыров сам нанял специалистов для похищения своего коня.

"Согласно источникам нашего издания, основная следственная версия полиции заключается в том, что Зазу (кличка коня — Прим. ред.), по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы", — сказано в материале.

В чешской полиции аргументируют свою версию тем, что в феврале 2022 года уже была попытка увести скакуна из Крабчиц некими лицами, которые в течение нескольких дней выжидали подходящий момент, ночуя возле конюшен.

Журналисты MFD не берутся утверждать, перевезли ли скакуна в Чечню или же Кадыров хочет таким образом "запутать чешскую полицию", в то время как конь может до сих пор находиться где-то в Чехии или ЕС.

15 мая Кадыров рассказал, что выкупил своего украденного жеребца у СБУ, а его кража из чешской конюшни была лишь инсценировкой при участии полиции Чехии. Сейчас Зазу уже везут домой, уточнил чеченский лидер.

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АСЛАНЯН о том, как у Кадырова коня увели
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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