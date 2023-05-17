Финны высмеяли своё правительство за "садовый заборчик" на границе с Россией: шутка какая-то

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Правительство Финляндии продолжает строить стену на границе с Россией, что вызвало волну насмешек. По задумке Хельсинки вдоль российско-финской границы должно быть укрепление длиною 200 километров, однако, по мнению аналитиков, "забор" больше похож на "садовое ограждение".

Фото: pixabay.com

Стоимость стены финские власти оценили в 380 миллионов евро. Аналитики усомнились в защитных функциях столь дорогостоящего "укрепления".

"Кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки", — заявили аналитики финского издания Ilta-Sanomat.

Как подчеркнули авторы, подобного рода сооружение просто не может стоить таких денег, к тому же из кармана налогоплательщиков.

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