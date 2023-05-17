Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил Папу Римского странным антихристианским подарком

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский подарил понтифику Папе Римскому Франциску подарки, оскорбляющие христианскую веру. Украинская делегация во главе с лидером Незалежной преподнесли понтифику икону Богоматери с Христом-младенцем, но есть нюанс.

Фото: Телеграм

Сообщается, что на иконе Спаситель представлен одними очертаниями и чёрным пятном.

"Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви", — пишет Il Fatto Quotidiano.

Оскорбительным стал образ ещё и потому, что церковь расценила такое представление Христа, как "стирание его с креста", а значит, отказ от его воскрешения.

Кроме того, Зеленский подарил Папе Римскому образ Богородицы на красном "кровавом" фоне на фоне украинского флага.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.