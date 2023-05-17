Президент Украины Владимир Зеленский подарил понтифику Папе Римскому Франциску подарки, оскорбляющие христианскую веру. Украинская делегация во главе с лидером Незалежной преподнесли понтифику икону Богоматери с Христом-младенцем, но есть нюанс.
Сообщается, что на иконе Спаситель представлен одними очертаниями и чёрным пятном.
"Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви", — пишет Il Fatto Quotidiano.
Оскорбительным стал образ ещё и потому, что церковь расценила такое представление Христа, как "стирание его с креста", а значит, отказ от его воскрешения.
Кроме того, Зеленский подарил Папе Римскому образ Богородицы на красном "кровавом" фоне на фоне украинского флага.
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