Спецпрокурор США: ФБР не стоило начинать расследование о связи Трампа с Россией

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Американские СМИ рассказали о новом этапе расследования дела в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом они пишут вечером 15 мая.

Фото: РИА Новости

По информации ряда изданий, спецпрокурор США, чье имя не называется, признался, что ФБР поторопились с расследованием дела Трампа.

"ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с РФ, так как оно было основано на неподтвержденных данных", — говорится в сообщении.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Вашингтон в начале спецоперации ВС РФ на Украине.

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