Трамп: выдвижение Байдена на новый срок может закончиться Третьей мировой войной

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Экс-глава США Дональд Трамп допустил начало Третьей мировой войны из-за участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах 2024 года.

По словам политика, сегодня весь мир рассуждает о возможном применении ядерного оружия, однако США возглавляет человек, который "не понимает, что происходит".

"Думаю, что-то плохое может случиться. У этой страны проблемы, мы закончим Третьей мировой войной", — подчеркнул Трамп в эфире канала Newsmax.

Бывший руководитель США добавил, что шокирован заявлением Байдена о повторном участии в выборах. Кроме того, ему не понравилось, в каком формате американский лидер проинформировал о своих планах. Как пояснил Трамп, Байдену следовало выступить с официальным объявлением перед общественностью, а не делать его с помощью специально смонтированного видеоклипа.

Ранее лидер США сообщил о вступлении в президентскую гонку, которая завершится осенью следующего года.

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