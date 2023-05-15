TBO: РФ перебросила рекордное количество ядерных бомбардировщиков к границе с Норвегией и Финляндией

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Российская сторона перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с 2022 года количество стратегических бомбардировщиков, способных нести на борту ядерное оружие, заявили норвежские СМИ.

Фото: Вадим Савицкий

Так, по данным издания, такой вывод сделали, сверив данные спутниковых снимков 2022 года и от 7 мая текущего года.

"На спутниковом снимке от 7 мая на аэродроме можно увидеть по два Ту-160 и Ту-22, 14 единиц Ту-95, три транспортных Ан-22 (или Ан-12), самолёт-заправщик Ил-78, а также три вертолёта, — пишет The Barents Observer. — Отправка таких тяжёлых бомбардировщиков на север, несомненно, является сигналом".

Как подчёркивает СМИ, якобы огромное количество российских истребителей сконцентрировали на военной базе в 200 километрах от приграничной зоны.

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