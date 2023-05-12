В Киеве собираются сосредоточиться на наступлении на юге из-за желания "вернуть" Крым. Об этом сообщил военный эксперт Эд Арнольд в статье для британского издания The Guardian.
Эксперт считает, что Киев не будет сосредотачивать внимание на Донбассе, потому что, по его мнению, этот регион не обладает для Киева такой важностью, как Крым.
"Врезание в российские позиции на востоке не несет угрозы для Крыма", — написал обозреватель.
Также аналитик не думает, что Киев отважится на форсирование Днепра с целью высадки десанта, потому что из-за ширины реки такая операция стала бы слишком рискованной для ВСУ.
11 мая Минобороны сообщило, что сообщения о якобы начавшемся наступлении ВСУ на разных направлениях оказались ложными.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.