The Guardian: основное направление наступления ВСУ будет на юге, а не в Донбассе

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве собираются сосредоточиться на наступлении на юге из-за желания "вернуть" Крым. Об этом сообщил военный эксперт Эд Арнольд в статье для британского издания The Guardian.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Эксперт считает, что Киев не будет сосредотачивать внимание на Донбассе, потому что, по его мнению, этот регион не обладает для Киева такой важностью, как Крым.

"Врезание в российские позиции на востоке не несет угрозы для Крыма", — написал обозреватель.

Также аналитик не думает, что Киев отважится на форсирование Днепра с целью высадки десанта, потому что из-за ширины реки такая операция стала бы слишком рискованной для ВСУ.

11 мая Минобороны сообщило, что сообщения о якобы начавшемся наступлении ВСУ на разных направлениях оказались ложными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.