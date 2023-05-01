Guardian: Запад разочаровывается в Украине из-за неготовности к контрнаступлению

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Запад беспокоится положением дел по украинскому контрнаступлению на фоне многомиллиардных вливаний в Киев, считают аналитики. По их мнению, многие страны начали разочаровываться в стратегии конфликта.

Так, авторы проанализировали ситуацию в ВСУ и пришли к выводу, что украинская сторона не готова к манёвру. Кроме того, сами боевики признаются, что мало обучены для наступления.

"Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени", — рассказал Guardian в интервью ВСУшник.

Авторы подчеркнули, что западные страны "влили" в Украину миллиарды долларов и ждут "ответа".

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