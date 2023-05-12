Euractiv: Евросоюз обнародовал свою оценку потерь ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

В Евросоюзе представили свою оценку потерь украинской армии с начала спецоперации на Украине. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

По информации авторов, которые, по их словам, опираются на данные Киева и США, потери ВСУ составили 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными. При этом по оценке Вашингтона, ВСУ потеряли около 17,5 тысяч бойцов убитыми, количество же раненых может колебаться от 124 тысяч до 131 тысячи человек.

Согласно данным российской стороны, которые представил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, только в апреле потери украинских войск составили 10 тысяч бойцов. За прошлый же год ВСУ потеряли более ста тысяч военных, сообщили в Минобороны РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.