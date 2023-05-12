Кишинёв запретил вещание телеканала "Мир" в Молдавии

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Власти Молдавии продолжают следовать антироссийским курсом и накануне запретили вещание телеканала "Мир" на территории Республики, сообщает издание EADaily.

Фото: echokieva.com

Как пояснил представитель правящей проевропейской партии "Действие и солидарность", которая единогласно проголосовала за одобрение законопроекта, это было сделано для экономии бюджетных средств.

Тем временем авторы инициативы однозначно указали, что такой закон нужен для защиты национального аудиовизуального пространства, так как освещение спецоперации ВС РФ на Украине несёт угрозу нацбезопасности страны.

Ранее в правительстве Молдавии уже обвиняли телеканал "Мир" в демонстрации материалов, которые "разжигают войну и дезинфицируют" население республики.

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