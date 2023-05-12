Вашингтон размышляет над "интересными" предложениями Москве, вплоть до ослабления санкций, чтобы обменять заключённых американцев, задержанных в России Пола Уилана и Эвана Гершковича.
Как сообщили в Белом доме, вариант смягчить рестрикции в некоторых направлениях, также рассматривается.
"Американские должностные лица опрашивают союзников и на предмет идей о том, что может побудить Москву к освобождению американских заключённых, — пишет CNN. — Белый дом также рассматривает возможность незначительного смягчения санкций".
По данным издания, Вашингтон намерен договориться с Москвой таким образом, чтобы вернуть домой сразу двоих заключённых.
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