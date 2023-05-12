Британцы пригрозили премьер-министру страны Риши Сунаку проблемами из-за решения Лондона отправить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. По их мнению, президент России Владимир Путин "разберёт на части" их страну.

Ранее британские власти подтвердили отправку дальнобойных ракет ВСУ. Снаряды способны преодолевать около 250 километров.

"Путин разберёт нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — заявил читатель Daily Mail под соответствующей статьёй.

"Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — поддержал другой.