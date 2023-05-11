Власти ДНР сообщили о ранении шестерых взрослых и двоих детей при обстрелах ВСУ

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Восемь мирных граждан, включая двоих детей, были ранены сегодня во время обстрелов территорий ДНР со стороны позиций киевского режима. Об этом проинформировали в представительстве республики в СЦКК.

Фото: Mil.gov.ua

На улице Твардовского в Петровском районе Донецка пострадали девочка 2019 г. р., три женщины и мужчина. Ещё одна женщина получила ранения на Магнитной улице.

В населённом пункте Александровка пострадали мужчина и девочка 2010 г. р., сообщили в ведомстве.