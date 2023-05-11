Боевики ВСУ в последнее время всё чаще используют при обстрелах территорий ДНР начиненные флешеттами снаряды. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на советника врио руководителя республики Яна Гагина.
Флэшетта — это изготовленная из металла стрела-дротик весом до 10 граммов и длиной в несколько сантиметров. В период СССР флешетты использовали преимущественно в авиационных снарядах с целью поражения большой численности пехотинцев.
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