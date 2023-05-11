YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией

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В Финляндии выставили на продажу небольшой частный остров с военными укреплениями недалеко от границы с Россией, сообщили местные СМИ.

Фото: Pixabay.com

Известно, что остров находится в частной собственности и "просят" за него 8 миллионов евро.

"Продаётся бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти €8 млн", — передаёт YLE.

По словам владельца земли, он купил остров за 700 тысяч евро, но вложил в инфраструктуру большие деньги. Есть ли покупатели, издание не уточнило.

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