Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лидер США Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру
Китай назвал четыре принципа Пекина по конфликту на Украине: Это отправная точка
"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватикана по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал
Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов
Офицер Дэвис: США затянут украинский конфликт как можно дольше — цена будет высока
"Барселона" официально объявила об уходе Серхио Бускетса
Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ
Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль
"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ

YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией

0:36
Мир

В Финляндии выставили на продажу небольшой частный остров с военными укреплениями недалеко от границы с Россией, сообщили местные СМИ.

YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией
Фото: Pixabay.com

Известно, что остров находится в частной собственности и "просят" за него 8 миллионов евро.

"Продаётся бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти €8 млн", — передаёт YLE.

По словам владельца земли, он купил остров за 700 тысяч евро, но вложил в инфраструктуру большие деньги. Есть ли покупатели, издание не уточнило.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Финляндия и Швеция в НАТО – Чем ответит Москва?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
Последние материалы
YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией
Китай назвал четыре принципа Пекина по конфликту на Украине: Это отправная точка
"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватикана по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал
Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов
Что делать, если домашняя змея укусила вас
Офицер Дэвис: США затянут украинский конфликт как можно дольше — цена будет высока
"Барселона" официально объявила об уходе Серхио Бускетса
Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ
Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль
"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников