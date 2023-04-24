Дандыкин: РФ прощупывает слабые места НАТО, чтобы дать отпор

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Россия якобы составляет инфраструктуру натовских сил у своих границ, считают американские аналитики. По словам военного эксперта, капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина, у российской стороны нет выбора, так как Вашингтон "с ушами" лезет на территорию Финляндии.

"США сейчас с ушами залазят в Финляндию, активно укрепляются у границ с РФ на Аляске. Там собираются усиливать не только авиагруппу, но и сухопутные войска", — пояснил капитан "ПолитРоссии".

Как уточнил эксперт, каждая страна вправе обеспечить себе безопасность. И естественно, что государства "прощупывают" обороны друг друга.

"Россия пытается узнать о любых слабых местах. Например, о пересечении подводных кабелей питания и передачи данных, что облегчило бы организацию диверсионной атаки, если Кремль сочтёт это необходимым", — резюмировали американские аналитики Globely News.

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