Подоляк выразил возмущение словами Борреля об окончании конфликта на Украине

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подверг критике высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, предсказавшего быстрое окончание украинского конфликта в тот момент, когда Запад прекратит оказывать военную помощь Киеву.

Фото: infosmi.net

"Еще раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно "не прекращает войну немедленно". Это чистой воды оксюморон… А прекращение поставок означает лишь увеличение масштабов войны", — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter*.

Подоляк отметил, что, по его мнению, завершится украинский конфликт только тогда, когда Россия выведет свои войска с "суверенной территории" соседней страны.

До этого в эфире испанского телеканала Sexta Боррель предположил, что конфликт на Украине очень быстро прекратился бы, если бы Запад перестал поставлять Киеву оружие. При этом Боррель признал, что западные союзники не были бы довольны миром, достигнутым таким образом.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.