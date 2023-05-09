Шольц призвал Запад не бояться демонстрации силы со стороны России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Европейском парламенте заявил, что странам Евросоюза не стоит бояться демонстрации российской силы.

Фото: anna-news.info

"Сегодня Путин показывает свои ракеты, танки и солдат", — отметил политик, слова которого передаёт Ser.

Парад Победы не пугает западных лидеров, добавил чиновник. Шольц подчеркнул, что они продолжат помогать Киеву.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что против страны вновь развязана настоящая война. Как отметил президент, Москва справится с этой угрозой.

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