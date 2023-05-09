Foreign Policy: украинское контрнаступление чревато ядерными осложнениями

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Если ВСУ действительно решаться на контрнаступление, в мире усилится ядерная эскалация, заявили аналитики. По их мнению, особенно опасным участком для манёвра украинцев станет Запорожское направление.

Фото: warfiles.ru

Так, по словам авторов, камнем преткновения в Запорожье может стать подконтрольная России АЭС.

"Украинское контрнаступление чревато ядерными осложнениями, — пишет Foreign Policy. — Украинские войска нацелились на район, где на атомной электростанции все ещё есть русские. Регион находится в центре стратегии Украины в её широко разрекламированном весеннем контрнаступлении".

Как уточнили авторы, если под угрозой окажется атомная электростанция в Запорожье, то велик риск ядерного конфликта и эскалации в контексте ТЯО.

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