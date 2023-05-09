В Белом доме возлагают большие надежды на контрнаступление украинской армии, ведь от его исхода будет зависеть дальнейшая судьба американского лидера Джо Байдена.
По информации Международного Комитета Четвёртого Интернационала (WSWS), президент США делает серьёзную ставку на Украину. Как пояснили авторы публикации, Байден вряд ли сможет победить в президентской гонке в 2024 году, если наступательная операция Киева обернётся провалом.
"Перспектива того, что наступление ВСУ не приведёт к желаемому результату или даже полностью провалится, лишь снижает шанс главы США сохранить свой пост", — подчёркивается в статье.
При этом в материале сказано, что в случае успешного продвижения украинских военных Байден, вероятно, усилит свои политические позиции и получит поддержку избирателей.
Ранее американский лидер призвал граждан США не позволить выиграть президентские выборы 2024 года экс-руководителю государства Дональду Трампу.
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