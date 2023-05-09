WSWS: судьба президента США Джо Байдена зависит от контрнаступления ВС Украины

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

В Белом доме возлагают большие надежды на контрнаступление украинской армии, ведь от его исхода будет зависеть дальнейшая судьба американского лидера Джо Байдена.

Фото: almode.ru

По информации Международного Комитета Четвёртого Интернационала (WSWS), президент США делает серьёзную ставку на Украину. Как пояснили авторы публикации, Байден вряд ли сможет победить в президентской гонке в 2024 году, если наступательная операция Киева обернётся провалом.

"Перспектива того, что наступление ВСУ не приведёт к желаемому результату или даже полностью провалится, лишь снижает шанс главы США сохранить свой пост", — подчёркивается в статье.

При этом в материале сказано, что в случае успешного продвижения украинских военных Байден, вероятно, усилит свои политические позиции и получит поддержку избирателей.

Ранее американский лидер призвал граждан США не позволить выиграть президентские выборы 2024 года экс-руководителю государства Дональду Трампу.

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