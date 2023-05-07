Медведев о причастных к покушению на Прилепина: даже с приговорёнными к пожизненному происходят несчастные случаи

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Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу судьбы исполнителей теракта в отношении писателя Захара Прилепина.

Фото: ya.ru

Медведев выразил уверенность, что преступников обязательно приговорят к пожизненному заключению, однако нужно иметь в виду, что его срок нередко оказывается меньше в связи со смертью сидящего в тюрьме "ввиду несчастного случая".

"Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Зампредседатель Совбеза РФ уверен, что благодаря таким случаям новым "ублюдкам, нанятым для убийств", будет неповадно соглашаться на исполнение диверсий.

6 мая автомобиль Прилепина взорвали в Нижегородской области на трассе. В результате писатель получил ранения, его уже успешно прооперировали. Водитель Прилепина погиб на месте.

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