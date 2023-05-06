Noonpost: ВС РФ могут уничтожить танки "Абрамс" на Украине несколькими способами

1:43 Your browser does not support the audio element. Мир

США приняли решение передать Украине танки "Абрамс". Однако с момента обещания президента Джо Байдена прошло уже несколько месяцев, но боевые машины так и не прибыли в Киев. Сейчас Вашингтон "начал давать заднюю", заявили египетские аналитики в материале NoonPost.

Фото: topwar.ru

По мнению экспертов, США затягивают с передачей танков по нескольким причинам. Во-первых, технические характеристики "Абрамсов" могут попасть в руки России. Во-вторых, появление такого вида вооружения у украинской армии приведёт к серьёзной эскалации конфликта. Также Вашингтон опасается, что уничтожение американских танков подорвёт репутацию военно-промышленного комплекса США.

"Россия без колебаний уничтожит американские танки на Украине. Это станет для неё первоочередной задачей, и она приложит большие усилия для достижения этой цели", — отметили аналитики.

Российская армия может использовать несколько методов для уничтожения "Абрамсом" в зоне спецоперации на Украине. Например, американские танки могут попасть под прямой удар ракет. Россия может саботировать линии снабжения танков, что сделает их неэффективными в бою. Также солдаты ВС РФ способны установить мины для вывода танков из строя или применить кибератаки для сбоя электроники.

"Русские могут получать разведывательные данные через спутник или своих разведчиков, что делает эти танки уязвимыми для ракетных атак. Следовательно, "Абрамсы" могут быть уничтожены ещё до того, как они достигнут поля боя", — заключили эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.