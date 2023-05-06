Собянин оценил программу строительства детсадов и школ частными девелоперами

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Частным застройщикам меньше чем за два года удалось открыть в Москве шесть детских садов и две школы в рамках реализации новой программы. Столичный градоначальник Сергей Собянин проинформировал об этом в своём телеграм-канале.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

На сегодняшний день московское правительство заключило с инвесторами уже 76 соглашений, предусматривающих строительство 142 объектов для сферы образования.

Напомним, с лета 2021 года в российской столице применяют специальную форму договора о передаче инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также объектов благоустройства. В процессе строительства жилых комплексов девелоперы нередко вынуждены возводить там и социальные объекты. В результате объективно повышаются ценность проектов и их привлекательность для потенциальных покупателей. Однако, управление подобными объектами не является основным видом деятельности застройщиков. Таким образом, социальный объект может быть на безвозмездной основе передан на баланс города.