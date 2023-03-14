Собянин рассказал о дополнительном образовании для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о дополнительном образовании для школьников. Он подчеркнул, что в столице открыто более 20 детских технопарков и свыше 200 коммерческих площадок для детей.
Детские технопарки способствуют изучению робототехники, нейросетей, VR, основ дизайна и анимации. Также в этом году планируется увеличить количество площадок для дополнительного образования. Это позволит школьникам посещать их рядом с домом.
Собянин добавил, что в технопарках учащиеся пробуют себя в разных разработках. Ученики младших классах собирают простые модели, а некоторые старшеклассники уже создают вполне серьезные инновационные продукты.
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