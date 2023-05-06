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Медведев рассказал об импотентах и садомазохизме "задрюченнной" Германии

1:33
Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что немецкой экономике скоро придёт конец из-за того, что Германия прекратила сотрудничество с Россией.

Медведев рассказал об импотентах и садомазохизме "задрюченнной" Германии
Фото: ya.ru

Бывший президент РФ считает, что немецкий прагматизм подвёл граждан Германии.

Он отметил, что ВВП Германии снизится к концу 2023 года на 8%, так как экономика страны была "жёстко задрючена собственными дебилами".

"Слишком дорого выходит главному кобелю европейской экономики тщательное вылизывание известного места заокеанского хозяина", — написал политик в своём Telegram-канале.

Медведев убеждён, что "дикие убытки" Германии вызваны тем, что Германия приняла "убийственное" количество санкционных пакетов против России. Он назвал это "изощрённым садомазохизмом".

"Высокомерно, скривив рыло, отказались от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться", — объяснил экс-президент России.

Он отметил, что в Германии на фоне экономического упадка возродятся "мечты о четвёртом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из "сообщества ливерной колбасы".

Медведев напомнил, что вокруг Германии много "визгливых шавок", таких как Польша и её "прибалтийского охвостья", которые "хотят жрать".

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Евросоюза Жозепа Борреля по поводу атаки дронов на Кремль.

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Германия. Кто делает её успешной?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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