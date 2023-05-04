Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы евродипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по поводу атаки дронов на Кремль.
Боррель призывал руководство РФ не делать из атаки беспилотников на Кремль повод для эскалации.
Бывший президент России считает, что план США состоял именно в том, чтобы создать условия для обострения конфликта.
"Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведёт. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", — цитирует слова Медведева РИА Новости.
Ранее Дмитрий Медведев назвал Борреля большим специалистом по Дню дурака.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.