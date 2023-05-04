Медведев ответил Боррелю: недоумки в Брюсселе хотят эскалации

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы евродипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по поводу атаки дронов на Кремль.

Фото: European Union/XinHua

Боррель призывал руководство РФ не делать из атаки беспилотников на Кремль повод для эскалации.

Бывший президент России считает, что план США состоял именно в том, чтобы создать условия для обострения конфликта.

"Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведёт. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", — цитирует слова Медведева РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Борреля большим специалистом по Дню дурака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.