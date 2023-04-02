Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля известным специалистом по Дню дурака. Иронию вызвало высказывание Борреля относительно председательства России в Совете безопасности ООН. Дипломат заявил, что оно "подходит для Дня дурака".
"По поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев.
Данное высказывание Боррель повторил вслед за украинскими СМИ, которые таким образом пытались иронизировать над Россией.
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