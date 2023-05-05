Newsweek: США превращают Украину в источник энергоресурсов, что готовит её к новым войнам

Американские энергокомпании используют украинский конфликт для получения выгоды под предлогом "освобождения" Украины от зависимости от российского импорта, заявил политолог из США Майкл Шэнк.

Фото: freepik.com\Liuzishan

Инвесторы из-за океана с готовностью вкладываются в украинскую нефтегазовую инфраструктуру, запустив "золотую лихорадку" по добыче "грязной" энергии. Продавать её планируется по всей территории ЕС.

"Будущий облик украинской инфраструктуры — её энергосистем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках", — отмечает эксперт в здании Newsweek.

Шэнк напомнил, что такое же поведение американских компаний не сделало более безопасными Ирак или Афганистан. К тому же, считает политолог, централизованная энергосистема Украины будет более уязвима перед бомбардировкам, саботажем или взломом.

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