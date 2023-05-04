Военкоры "Русской весны" сообщают, что в рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили мощность огня на многих направлениях фронта. Возможно, боевики получили переданные им снаряды от Запада. Кроме того, ВСУ ежедневно проводят разведку на южных направлениях, прощупывая оборону ВС РФ.
На некоторых направлениях заметно активизировались беспилотники противника, как ударные, так и разведывательные. Всё это, по мнению авторов "Русской весны", похоже на подготовку к масштабной эскалации, которая должна перейти в попытку прорыва. В то же время ВСУ проводят психоперации. Показывая новые образцы техники НАТО и скопление пехоты, Киев пытается напугать россиян.
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