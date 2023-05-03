Миронов считает, что в ответ на покушение на Путина необходимо ликвидировать киевские власти

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По словам главы "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, попытку украинских властей устроить покушение на российского президента Владимира Путина следует расценивать как повод ликвидировать киевские власти и перевести действия на Украине в другую плоскость.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политик напомнил, что у Москвы есть "чем вдарить" по киевским бункерам.

"Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам", — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Лидер "Справедливой России — За правду" считает, что украинский президент Владимир Зеленский теперь должен выбрать свою дальнейшую судьбу: предстать перед Международным трибуналом и держать там ответ за совершённые преступления, либо повторить судьбу Гитлера или Дудаева.

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