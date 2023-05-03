Бывший премьер Франции Фийон заявил о готовности продавать паштет на Красной площади

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон отреагировал на обвинения парламента о наличии связей с российским руководством, передаёт канал TV5 Monde.

Фото: Правда.Ру

Политик заявил, что будет выстраивать свою профессиональную деятельность так, как он считает необходимым.

"Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", — высказался бывший премьер-министр.

Фийону пришлось отчитываться перед членами парламентской комиссии о своих связях с компаниями "Сибур" и "Зарубежнефть", где он работал. Проверка была проведена по требованию партии "Национальное объединение", которую возглавляет экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Участники фракции считают, что Фийон сотрудничает с третьими странами ради влияния на общественное мнение внутри государства.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Париж аннулировать все союзнические договорённости с Вашингтоном. По его мнению, коалиция западных стран, созданная США, начала рушиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.