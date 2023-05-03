Экс-премьер Франции Франсуа Фийон отреагировал на обвинения парламента о наличии связей с российским руководством, передаёт канал TV5 Monde.
Политик заявил, что будет выстраивать свою профессиональную деятельность так, как он считает необходимым.
"Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", — высказался бывший премьер-министр.
Фийону пришлось отчитываться перед членами парламентской комиссии о своих связях с компаниями "Сибур" и "Зарубежнефть", где он работал. Проверка была проведена по требованию партии "Национальное объединение", которую возглавляет экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Участники фракции считают, что Фийон сотрудничает с третьими странами ради влияния на общественное мнение внутри государства.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Париж аннулировать все союзнические договорённости с Вашингтоном. По его мнению, коалиция западных стран, созданная США, начала рушиться.
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