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Французский политик Филиппо призвал Париж покинуть изживший себя союз с США

1:23
Мир

Парижу следует аннулировать союзнические договорённости с США из-за того, что Вашингтон терпит неудачи, а созданная им коалиция западных государств рушится. Такого мнения придерживается бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо призвал Париж покинуть изживший себя союз с США

Политик напомнил, что многие страны, которые Вашингтон пытался переманить на свою сторону, имеют совсем другие планы, во многих случаях связанные с Россией. Он призвал Францию освободиться от связывающих её, ненужных обязательств.

"Бразилия и Китай предлагают мирный план. Индия ведет переговоры о торговом соглашении с Россией, чтобы противостоять санкциям. Саудовская Аравия заключила мир с Ираном. Американский лагерь рушится! Франция должна стать уравновешивающей, а значит, свободной державой!" — написал Филиппо в Twitter*.

Ранее Филиппо отметил, что положение украинского лидера Владимира Зеленского становится хуже день ото дня из-за коррупционных скандалов и запрета на ввоз украинского зерна, который уже ввели Венгрия и Польша, за которыми, возможно, последуют и другие страны ЕС.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Франция поссорилась с США из-за австралийских подлодок
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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