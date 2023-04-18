Французский политик Филиппо призвал Париж покинуть изживший себя союз с США

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Парижу следует аннулировать союзнические договорённости с США из-за того, что Вашингтон терпит неудачи, а созданная им коалиция западных государств рушится. Такого мнения придерживается бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Политик напомнил, что многие страны, которые Вашингтон пытался переманить на свою сторону, имеют совсем другие планы, во многих случаях связанные с Россией. Он призвал Францию освободиться от связывающих её, ненужных обязательств.

"Бразилия и Китай предлагают мирный план. Индия ведет переговоры о торговом соглашении с Россией, чтобы противостоять санкциям. Саудовская Аравия заключила мир с Ираном. Американский лагерь рушится! Франция должна стать уравновешивающей, а значит, свободной державой!" — написал Филиппо в Twitter*.

Ранее Филиппо отметил, что положение украинского лидера Владимира Зеленского становится хуже день ото дня из-за коррупционных скандалов и запрета на ввоз украинского зерна, который уже ввели Венгрия и Польша, за которыми, возможно, последуют и другие страны ЕС.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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