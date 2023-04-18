Французский политик Филиппо порадовался бешенству западных СМИ из-за появления маркировки о госфинансировании в Twitter*

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Западные страны пришли в ярость от того, что Twitter* выполнил маркировку средств массовой информации, находящихся под контролем США и ЕС. Таким наблюдением поделился французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

До этого такого рода маркировка применялась только в отношении СМИ России и Китая, напомнил общественный деятель.

"Западные общественные СМИ в ярости, потому что Илон Маск применяет к ним в Твиттере* то, что применялось только к российским и китайским СМИ: ярлык "финансируется государством"! Они жалуются, когда это просто норма! Они бесятся, когда их разоблачают! Браво!" — написал Филиппо в своих соцсетях.

18 апреля телерадиовещательная корпорация CBC из Канады объявила о том, что временно останавливает работу своего аккаунта в Twitter* после того, как в её профиле появилась маркировка "СМИ, финансируемое правительством". Руководство СВС возмутилась этому обстоятельству, заявив, что её госфинансирование составляет меньше, чем 70%. В ответ на это по просьбе владельца Twitter* Илона Маска маркировка была изменена на "СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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